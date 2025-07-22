Путин поздравил российских школьников с медалями на математической олимпиаде

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 51 0

Все шесть участников от РФ заняли призовые места.

Путин поздравил российских участников с победой на математической олимпиады

Фото: Telegram/Официальный канал Правительства РФ/government_rus

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Президент России Владимир Путин поздравил российских школьников, завоевавших пять золотых и одну серебряную медаль на Международной математической олимпиаде в Австралии. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

Глава государства поблагодарил ребят за отличное выступление и подчеркнул, что команда достойно справилась с серьезной конкуренцией. Президент выразил уверенность, что полученные знания и опыт помогут школьникам в будущем реализовать свой научный потенциал.

«В серьезной, напряженной борьбе вы продемонстрировали командную сплоченность и по-настоящему победный настрой, убедительно подтвердили сильные позиции отечественной математической школы», — говорится в поздравлении. Также Путин отметил заслуги педагогов, благодаря которым участники продемонстрировали выдающийся результат.

Международная математическая олимпиада считается одним из самых престижных интеллектуальных соревнований среди старшеклассников. Она прошла в австралийском городе Саншайн-Кост. В соревнованиях приняли участие представители более чем 100 стран мира. Россию представляли шесть школьников, и все они завоевали медали.

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