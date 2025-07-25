В осадках по всему миру обнаружена трифторуксусная кислота

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 82 0

Nature: уровень трифторуксусновой кислоты в воде и растениях увеличился

Уровень трифторуксусновой кислоты в воде и растениях по всему миру увеличчился

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Данное химическое вещество также встречается в организме человека.

В воде и растениях по всему миру увеличился уровень содержания трифторуксусной кислоты (ТФА). Об этом сообщает издание Nature.

По данным СМИ, концентрация выведенного человеком химического вещества ТФА увеличилась в воде, продуктах питания, растениях, печени, крови и моче животных.

Например, в Германии содержание этой кислоты в листьях деревьев увеличилось в пять-десять раз. Зафиксировали данное вещество даже во льдах Арктики.

Из ТФА ученые получают пептиды, которые используют в биологических исследования. Пользуется востребованностью эта кислота и в агарной, фармацевтической и химической промышленности.

В окружающую среду ТФА попадает из-за промышленных сбросов или при распаде других химических веществ в предметах, которые оказывается на свалках.

Согласно исследованиям ученых, в организме человека это вещество также встречается. Его воздействие на наше тело еще не до конца изучено. Но на основе существующих данных исследователи сделали вывод, что для существенного влияния нужно, чтобы в организм попали дозы больше в тысячи раз.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что британские ученые начали синтез искусственной человеческой ДНК.

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