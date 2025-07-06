Люди из пробирки? Британские ученые начали синтез искусственной человеческой ДНК

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Британские ученые начали синтез искусственной человеческой ДНК

Фото, видео: 5-tv.ru

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Проект может открыть новые возможности в лечении тяжелых заболеваний.

Британские ученые, и в этот раз не надо смеяться, запустили проект создания искусственной человеческой ДНК. Еще раз — искусственной человеческой ДНК. Джин выпущен из бутылки, открыт ящик Пандоры. Надеюсь, вы понимаете, какие перспективы сулит это начинание. Нет, повод самый благостный — мол, чтобы лучше разобраться, как работают гены, и научиться лечить тяжелые заболевания, генетические прежде всего. Но ведь благими намерениями выстлана дорога сами понимаете куда. Да, это будет небыстро, лишь через пять-десять лет планируют получить первую синтезированную хромосому, а у нас их 46. Но тут главное — начать. А что будет потом, когда весь генетический пазл будет на столе?

Технологию тут же захотят монетизировать, и молодым родителям будут предлагать, как в супермаркете, «заказать» себе ребенка под свой вкус. Хочешь — синие глаза, хочешь — высокий рост или музыкальный слух, или выносливость. В этот коктейль можно намешать все что угодно — эталонная внешность, эталонный ум, сверхспособности. А дальше начинаются вопросы: если можно синтезировать гены, то зачем нужны мужчины? Ведь комбинацию можно собрать по образцам лучших представителей человечества и не мучиться с реальными отношениями!

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, предприниматель Илон Маск — они уже распространяют свои гены по миру, благо деньги позволяют. А если так задуматься, то зачем тогда нужны женщины? Искусственную матку уже придумали — вот вам «мини-заводик» для синтетических детей без слез и бессонных ночей. Так и семья становится «устаревшей программой» из прошлого века. В мире будущего, где детей «собирают на заказ», любовь и генетика вступают в противоречие, где победитель не предопределен. Как объяснить малышу, что он собран по частям, словно конструктор LEGO? Какие сказки ему читать? Про кого?

И как «синтетические» супердети будут относиться к «обычным»? Понятно, что не все решатся и не все смогут себе позволить такое деторождение, а значит, «натуралы» останутся. Наступает эпоха, когда человеческая природа подвергается радикальному апгрейду. Но, возможно, вместе с этим мы потеряем нечто важное — спонтанность, чувства, человечность.

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