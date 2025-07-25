ФСБ задержала подозреваемого в съемке агитфильма по заданию ГУР в Севастополе

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 43 0

Сценарий видео содержал признаки политической ненависти и дискредитации российской армии.

ФСБ: в Севастополе задержан подозреваемый в съемке агитфильма по заданию ГУР

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Макеев

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В Севастополе сотрудники ФСБ России задержали мужчину, подозреваемого в сотрудничестве с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. Как сообщили в региональном управлении спецслужбы, мужчина снимал антироссийский агитационный фильм по заданию украинского куратора. Об этом сообщила пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.

По информации следствия, подозреваемый собирал материалы и проводил видеосъемку на территории города с целью последующего распространения контента, направленного на дискредитацию внешней политики России, в том числе в части воссоединения Крыма. Кроме того, в сценарии агитфильма эксперты выявили создание негативного образа российской армии.

Следователи установили, что действия задержанного были направлены на подрыв общественной стабильности и формирование искаженного восприятия событий в Крыму. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ — «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством признана террористической».

Как отметили в ФСБ, на территории полуострова мужчина действовал под контролем зарубежных спецслужб и осознанно выполнял задания по созданию деструктивного информационного продукта. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, устанавливаются все возможные сообщники и обстоятельства его деятельности.

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