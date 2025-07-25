В Красноярском крае запустили мощности по переработке радиоактивных отходов

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Работу центра переработки радиоактивных отходов расширили в Красноярском крае

Фото, видео: 5-tv.ru

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Россия приблизилась к созданию замкнутого ядреного цикла.

Россия приблизилась к созданию вечного двигателя. В Красноярском крае запустили вторую очередь центра по переработке отработавшего ядерного топлива. В большинстве стран мира такие радиоактивные материалы считают отходами и отправляют на захоронение. А у нас научились перерабатывать. Главная задача — создать замкнутый ядерный цикл.

«Примерно десятая часть отработавшего ядерного топлива накоплена в России, и львиная доля присутствует здесь, в Железногорске, на ГХК, около 70% всего ОЯД находится непосредственно здесь. Так вот, что делает этот комплекс? Он превращает этот склад отработавшего ядерного топлива в богатейшее месторождение элементов для топливного цикла», — рассказал генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

Запуск второй очереди позволяет перерабатывать радиоактивные материалы в промышленном масштабе. В перспективе это позволит прекратить их захоронение и сделать атомную энергетику безотходной.

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