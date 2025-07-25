Украинские болельщики призвали «убивать сербов» на футбольном матче

Эфирная новость 27 0

Болельщики из Украины призвали «убивать сербов» на футбольном матче

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Футболисты «Александрии» отказались пожимать руки игрокам белградского «Партизана».

Украинцы призвали убивать сербов. Более того, фашистский нарратив услышали сотни тысяч по всему миру. Ведь все произошло во время матча футбольной Лиги конференций и попало в прямую трансляцию на встрече между белградским «Партизаном» и украинской «Александрией».

Фанаты последней целой трибуной, хором начали выкрикивать «убей серба». Удивительно, но, как пишут спортивные обозреватели, разгорающийся скандал может закончиться простым штрафом.

А пока идет разбирательство, украинским неонацистам уже ответил футболист белградского «Партизана» Андрей Костич — ударил «Катюшей».

«Катюша» могла быть адресована и футболистам «Александрии» — украинцы, выйдя на поле, демонстративно отказались от традиционного рукопожатия с соперниками. И проиграли всухую — 0:2.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
78.86
0.41 93.34
1.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:21
Парень из глубинки: российский музыкант Oneheart номинирован на «Грэмми»
15:14
Путин упростил порядок возвращения в Россию граждан Молдавии
15:06
Семь человек находятся на амбулаторном лечении после обрушения подъезда в Саратове
15:04
Песня «зашла»: Агутин исполнил трек «Долго» для трибьют-альбома «Любэ»
15:02
Украинские болельщики призвали «убивать сербов» на футбольном матче
15:01
«Фундаментальный урок»: против Агаты Муцениеце возбуждено уголовное дело

Сейчас читают

Три человека погибли в результате обрушения подъезда в Саратове
Россия усиливает подводный щит: флот получил еще один атомоход
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 июля по 3 августа
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс