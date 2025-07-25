Футболисты «Александрии» отказались пожимать руки игрокам белградского «Партизана».

Украинцы призвали убивать сербов. Более того, фашистский нарратив услышали сотни тысяч по всему миру. Ведь все произошло во время матча футбольной Лиги конференций и попало в прямую трансляцию на встрече между белградским «Партизаном» и украинской «Александрией».

Фанаты последней целой трибуной, хором начали выкрикивать «убей серба». Удивительно, но, как пишут спортивные обозреватели, разгорающийся скандал может закончиться простым штрафом.

А пока идет разбирательство, украинским неонацистам уже ответил футболист белградского «Партизана» Андрей Костич — ударил «Катюшей».

«Катюша» могла быть адресована и футболистам «Александрии» — украинцы, выйдя на поле, демонстративно отказались от традиционного рукопожатия с соперниками. И проиграли всухую — 0:2.

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