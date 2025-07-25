Жара в большом городе: Петербург накрыл летний зной

Эфирная новость 37 0

Жара пришла в Петербург, в метро раздают воду

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Москву тоже ожидает возвращение настоящей летней погоды.

От экстремальной жары сейчас изнывает Петербург. В городе выше тридцати, действует желтый уровень погодной опасности.

Кондиционеры в автобусах не справляются. Температура в салонах стремится к тропической. Чтобы хоть немного освежиться, в метро бесплатно раздают воду. На пляже рядом с Петропавловской крепостью — очень многолюдно, хотя сегодня еще не выходной. Отступать из Петербурга жара пока не собирается.

В Москву тоже возвращается знойное лето. По прогнозам, зонты в ближайшие дни не пригодятся. А вот о головных уборах при выходе на улицу лучше не забывать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
78.86
0.41 93.34
1.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:21
Парень из глубинки: российский музыкант Oneheart номинирован на «Грэмми»
15:14
Путин упростил порядок возвращения в Россию граждан Молдавии
15:06
Семь человек находятся на амбулаторном лечении после обрушения подъезда в Саратове
15:04
Песня «зашла»: Агутин исполнил трек «Долго» для трибьют-альбома «Любэ»
15:02
Украинские болельщики призвали «убивать сербов» на футбольном матче
15:01
«Фундаментальный урок»: против Агаты Муцениеце возбуждено уголовное дело

Сейчас читают

Три человека погибли в результате обрушения подъезда в Саратове
Россия усиливает подводный щит: флот получил еще один атомоход
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 июля по 3 августа
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс