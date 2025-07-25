«Переполняют эмоции»: как идет подготовка к премьере мюзикла Басты

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 47 0

В Москве начались репетиции мюзикла Басты «Любовь без памяти»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Сюжет основан на жизненном пути артиста.

Рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) провел встречу с труппой своего мюзикла «Любовь без памяти». Кадрами делится 5-tv.ru.

В основе сюжета — жизненный путь самого артиста. Торжественный сбор труппы состоялся в творческом объединении GAZ. Участники — продюсер Евгений Финкельштейн и Николай Дуксин, музыкальный руководитель Армен Погосян, сценарист Антон Аносов, ассистент режиссера Дарья Борисова и другие участники постановочной команды.

Отличительная черта мероприятия — зарождение новой театральной традиции. Все, кто имеет отношение к проекту, разбили тарелку. Это было сделано по аналогии с кинематографическим ритуалом, который символизирует начало репетиций и приносит удачу.

«Мы, как перфекционисты, этим и занимаемся. У нас все готово, но это только начало для нас. Будет дорабатываться. Мюзиклы — это всегда что-то такое, что складывается из деталей художественных. Над этим будет идти работа», — рассказал рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста.

Он надеется, что результат, который увидят зрители, будет великолепен. Обращаясь к артистам, принимающим участие в мероприятии, Баста предупредил: впереди ждет непростой путь.

«Переполняют эмоции. Потрясающая команда. Очень комфортно все существуют в любви. Очень рада», — поделилась исполнительница главной роли Дарьяна Кара.

Она также рассказала, что черпает вдохновение для работы из совместных интервью Басты и его супруги. Такой подход оправдан, учитывая, что в основе сюжета мюзикла — история их любви.

На актере Михаиле Пятикопове лежит большая ответственность: ему предстоит исполнить роль самого Василия. Артист понимает, что сравнений ему не избежать в любом случае, однако намерен сделать все возможное, чтобы фокус внимания публики был сосредоточен на сюжете, а не на отдельном персонаже.

«Я думаю, что получится что-то очень серьезное и большое, замечательное», — добавил Михаил.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Баста рассказал о смыслах своего мюзикла.

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