Трамп: США могут ввести вторичные санкции против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка рассматривает возможность введения вторичных санкций против РФ. Об этом лидер Штатов рассказал в ходе общения с журналистами рядом с Белым домом.

«Может быть так, что нам придется ввести вторичные санкции», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, введут ли США повторные санкции в отношении РФ.

На уточняющий вопрос корреспондента, каковы шансы, что это произойдет менее через 50 дней, американский лидер ответил уклончиво — «Может быть».

К слову, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт говорила о том, что Трамп лично принимает решения по санкциям в отношении РФ.

Напомним, чуть больше десяти дней назад — 14 июля –Дональд Трамп поставил выдвинул России ультиматум с требованием подписать мирный договор с Украиной в течение 50 дней. В противном случае США якобы введет против РФ дополнительные санкции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что французское издание уверено в том, что Трамп не станет вводить ограничительные меры в отношении России.

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