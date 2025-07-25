Без жестких шагов: Трамп не станет вводить санкции против Путина

Угрозы со стороны Вашингтона не вызвали особой реакции в Кремле.

Президент США Дональд Трамп не намерен вводить санкции против президента России Владимира Путина, даже по прошествии ультиматума, который он ранее выдвинул Кремлю. Об этом сообщает французское издание L’Express.

Ультиматум был озвучен 14 июля и предусматривал достижение мирного соглашения между Россией и Украиной в течение 50 дней. Однако, несмотря на приближение срока, администрация Трампа, как утверждает источник, не планирует предпринимать жестких шагов в случае его игнорирования.

Угрозы со стороны Вашингтона не вызвали особой реакции в Кремле. Российский президент не считает заявления Трампа поводом для изменения внешнеполитического курса. Это подтверждают и заявления официальных представителей Москвы, которые подчеркивают суверенность своих решений.

Кроме того, на фоне давления со стороны США несколько европейских стран, включая Францию, Чехию, Италию и Венгрию, отказались участвовать в совместных закупках в рамках поддержки Украины.

Несмотря на резкую риторику Трампа, Вашингтон пока ограничивается заявлениями и не демонстрирует готовности к реальному обострению отношений с Москвой. В дипломатических кругах считают, что действующий глава Белого дома предпочтет не портить отношения с Кремлем в условиях собственной президентской кампании и нестабильной международной обстановки.

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