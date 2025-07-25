Число погибших при хлопке газа в Саратове возросло до шести

В Саратове после хлопка газа в жилом десятиэтажном доме на улице Блинова подтверждена гибель шести человек. Об этом сообщает МЧС России. В настоящий момент специалисты продолжают работы по демонтажу обрушившихся конструкций и эвакуации жителей.

«Спасатели МЧС России достали из-под завалов мужчину и передали медикам. Он более 6 часов был зажат бетонными плитами. К сожалению, пострадавший скончался», — уточнили в ведомстве.

На месте происшествия работают подразделения МЧС, включая кинологов, медиков и психологов. Уже извлечены тела шести погибших. Судьба некоторых жильцов пока остается неизвестной — разбор завалов продолжается.

По данным МЧС, хлопок произошел в одном из подъездов панельного дома. Обрушились перекрытия нескольких этажей. После инцидента здание было оперативно оцеплено, началась эвакуация людей. Организован временный пункт размещения для пострадавших.

На место выехал глава МЧС России Александр Куренков. Он координирует действия спасательных служб и контролирует ход ликвидации последствий трагедии. Причины взрыва устанавливаются. Ведется проверка состояния газового оборудования.

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