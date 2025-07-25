На место происшествия в Саратове прибыл глава МЧС России Куренков

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 22 0

Он выслушал доклады о ходе работ по ликвидации последствий хлопка газа.

Глава МЧС России оценил оперативную обстановку на месте ЧС в Саратове

Фото: Telegram/Оперативный штаб - Краснодарский край/opershtab23

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Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на место происшествия в Саратове. Он выслушал доклады о ходе работ по ликвидации последствий хлопка газа. В их числе — обрушение многоквартирного дома, пострадавшие и погибшие.

После хлопка газа в многоквартирном доме в Саратовской области 26 июля объявили днем траура. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«Глава ведомства лично пообщался со спасателями, уточнив детали и особенности поисково-спасательной операции. Каждые полчаса объявляется „минута тишины“: работы прерываются, чтобы услышать возможные призывы о помощи», — сообщили в Telegram-канале МЧС.

Уточняется, что кинологи обследуют завалы повторно. Воздушные суда МЧС готовы при необходимости провести санитарно-авиационную эвакуацию.

«Обстановка сложная, в связи с этим необходимо продолжить проведение работ в сменном режиме и строгом соблюдении требований безопасности», — заявил Куренков.

Он дал оперативному штабу и губернатору региона несколько поручений. Дела первостепенной важности — обеспечить своевременное информирование населения о прогрессе в ликвидации ЧС и комплексную медицинскую помощь пострадавшим.

Глава МЧС также поручил проконтролировать работу пунктов временного размещения. Эвакуированные жильцы должны быть обеспечены горячим питанием, иметь доступ к детским комнатам и работникам социальных служб. Кроме того, каждому будет оказана медицинская и психологическая помощь.

«Под обрушение попало более 30 квартир. Организована работа горячей линии — обратились 77 человек. В пункте временного размещения 11 человек», — сообщил Бусаргин.

Жильцы получат возможность попасть в уцелевшие квартиры по окончании комплексной проверки здания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что число погибших при хлопке газа в Саратове возросло до шести.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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