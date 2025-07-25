Рост ВВП замедлится на 1,4% вопреки снижению ключевой ставки

Банк России по итогам заседания 25 июля снизил ключевую ставку на два процентных пункта — с 20 до 18 процентов. Как указано в заявлении регулятора, причиной такого шага стало устойчивое замедление инфляции во втором квартале. Об этом сообщают «Известия».

По информации Центробанка, рост цен с учетом сезонных факторов во II квартале составил 4,8%, тогда как в I квартале этот показатель находился на уровне 8,2%. По данным на 21 июля, годовая инфляция оценивается в 9,2%. При этом регулятор предупреждает: в текущем месяце темпы инфляции могут ускориться из-за индексации тарифов на коммунальные услуги.

ЦБ также отмечает, что замедление инфляции стало возможным в первую очередь благодаря жесткой кредитно-денежной политике, проводимой в последние месяцы. Высокая ставка ограничила потребительский спрос, что выразилось, в частности, в снижении темпов роста цен на непродовольственные товары. Дополнительное влияние оказало укрепление рубля, благодаря которому импортная продукция стала дешевле.

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