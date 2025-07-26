ВС РФ освободили населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевка в Днепропетровской области

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 53 0

Об успехах российской армии рассказали в Минобороны.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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ВС РФ освободили населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевка в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.

Российская армия нанесла групповой удар по предприятиям ВПК Украины, изготавливающим комплектующие изделия для ракетного вооружения, а также производящим боеприпасы и взрывчатые вещества, сообщили в Минобороны.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года в обращении к гражданам объявил о начале специальной военной операции, цель которой — защита населения Донбасса. Среди заявленных задач — демилитаризация и денацификация Украины. По словам главы государства, ВСУ возобновили интенсивные обстрелы жилых кварталов в ДНР и ЛНР, что стало одной из причин начала операции.

Попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем, как подчеркивалось в Кремле, не дали результата. В связи с этим Россия приняла решение оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам.

На Западе специальную военную операцию охарактеризовали как «вторжение». США, страны ЕС и НАТО начали оказывать военную помощь Киеву, фактически вступив в противостояние с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ населенные пункты Новоэкономическое и Зверево в ДНР.

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