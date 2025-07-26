Вымышленный недостаток: Настасья Самбурская рассказала о борьбе с дисморфофобией
Настасья Самбурская призналась, что страдает дисморфофобией
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Актриса призналась, что никогда не переживала из-за своих широких плеч.
Актриса и шансонье Настасья Самбурская откровенно рассказала о своем опыте жизни с дисморфофобией — расстройством, при котором человек болезненно зацикливается на внешности.
В ответ на вопрос подписчиков об отношении к своим широким плечам актриса с иронией заметила:
«Ни дня в жизни!» — и добавила, что, несмотря на диагноз, никогда не испытывала из-за этого комплексов.
Она уточнила, что речь идет о телесном дисморфическом расстройстве и подчеркнула, как важно не верить искаженному восприятию себя.
«Возможно, кому-то это поможет! С вами все нормально!» — подбодрила артистка, напомнив, что самокритика часто не отражает реальности.
Самбурская не скрывает: она годами работает над «телом мечты» — тренировки, строгие диеты и усилия стали ее образом жизни. И хотя не всем по вкусу ее спортивная фигура, актриса уверенно отстаивает свое право выглядеть, как ей нравится.
В ответ на оскорбительный комментарий в 2023 году, где ее назвали «бабой-мужиком», Настасья язвительно отметила:
«Не всем же быть лохушечками! Кто-то должен отдуваться за вас».
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