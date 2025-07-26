Вымышленный недостаток: Настасья Самбурская рассказала о борьбе с дисморфофобией

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 34 0

Настасья Самбурская призналась, что страдает дисморфофобией

Настасья Самбурская рассказала о борьбе с дисморфофобией

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса призналась, что никогда не переживала из-за своих широких плеч.

Актриса и шансонье Настасья Самбурская откровенно рассказала о своем опыте жизни с дисморфофобией — расстройством, при котором человек болезненно зацикливается на внешности.

В ответ на вопрос подписчиков об отношении к своим широким плечам актриса с иронией заметила:

«Ни дня в жизни!» — и добавила, что, несмотря на диагноз, никогда не испытывала из-за этого комплексов.

Она уточнила, что речь идет о телесном дисморфическом расстройстве и подчеркнула, как важно не верить искаженному восприятию себя.

«Возможно, кому-то это поможет! С вами все нормально!» — подбодрила артистка, напомнив, что самокритика часто не отражает реальности.

Самбурская не скрывает: она годами работает над «телом мечты» — тренировки, строгие диеты и усилия стали ее образом жизни. И хотя не всем по вкусу ее спортивная фигура, актриса уверенно отстаивает свое право выглядеть, как ей нравится.

В ответ на оскорбительный комментарий в 2023 году, где ее назвали «бабой-мужиком», Настасья язвительно отметила:

«Не всем же быть лохушечками! Кто-то должен отдуваться за вас».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Кудрявцева ответила супругу на ночные оскорбления.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
79.55
0.69 93.35
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:45
Свадьба на миллионы долларов: дочь Стива Джобса выходит замуж за олимпийца
16:30
При обрушении многоэтажки в Саратове погибли начальник железнодорожной станции и его семья
16:16
Вымышленный недостаток: Настасья Самбурская рассказала о борьбе с дисморфофобией
15:58
В Саратове с места взрыва газа уже вывезли 1740 тонн строительного мусора
15:51
Жительницы Японии снова стали рекордсменками по продолжительности жизни
15:44
Литва намерена направить €30 млн на закупку комплексов Patriot для Украины

Сейчас читают

«Помоги вытащить сына»: житель Саратова о начале крушения подъезда в многоэтажном доме
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
Пора перестать предавать: СОVID открыл певице Елене Jaya новый взгляд на Родину

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс