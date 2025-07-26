«Мужчины инфантильные»: Кудрявцева ответила супругу на ночные оскорбления

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 76 0

Телеведущая Лера Кудрявцева ответила Игорю Макарову на его ночные оскорбления

«Мужчины инфантильные»: Кудрявцева ответила Игорю Макарову на ночные оскорбления

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Телеведущая недавно призналась, что не в силах и дальше бороться с алкоголизмом мужа.

Телеведущая Лера Кудрявцева иронично ответила на оскорбления своего мужа — хоккеиста Игоря Макарова. Об этом стало известно из ее социальных сетей.

Этой ночью Игорь Макаров не смог сдержаться и все-таки прокомментировал откровения жены. Телеведущая не так давно призналась, что перепробовала все возможные способы, чтобы спасти супруга от алкоголизма, но ничего не помогло. По ее словам, она долго терпела, но теперь не может.

Бывший хоккеист обратился к жене со следующими словами: «Уже просто успокойся и молчи», «Достала!». Свое высказывание он разбавил различными ругательствами.

Прямо отвечать на столь яркие фразы супруга Лера Кудрявцева не стала. Вместо этого она опубликовала неоднозначное видео с Аркадием Райкиным. В нем театральный режиссер говорит: «Народ по домам начнет сидеть? По телефону будут договариваться? Из дома люди выходить не будут. Животы пойдут. Общая вялость. Мужчины инфантильные. Женщины индифферентные». Этот пост Кудрявцева подписала так: «Раньше это был юмор, а сейчас реальность».

Кстати, в этот же вечер Лера Кудрявцева отправилась в ресторан со своим другом Андреем Разыграевым. На видео, которое тоже опубликовала телеведущая, она выглядела очень веселой.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогер Мария Погребняк прокомментировала драму Леры Кудрявцевой и призвала ее отказаться от роли мученицы.

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