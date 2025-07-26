«Зачем такая семья?» — Супруга Павла Мамаева высказалась об изменах и границах в браке

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 41 0

Супруга Павла Мамаева: если в семье уже есть грязь, зачем такая семья

«Зачем такая семья?» — Супруга Павла Мамаева высказалась об изменах и границах в браке

Фото: Instagram*/mamaeva_nadihope

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Надежда замужем за футболистом более трех лет.

Надежда Мамаева, супруга футболиста Павла Мамаева, открыто высказалась о верности в отношениях и недопустимости измен. На вопрос подписчиков о том, возможна ли с ее стороны неверность, она дала категоричный ответ: предательство в браке для нее — недопустимо, даже в самых сложных ситуациях.

По словам Надежды, измена может быть морально оправдана лишь в том случае, если прежде серьезно нарушил границы партнер. Однако даже в такой ситуации она ставит под сомнение саму необходимость сохранять подобный брак.

«Если в семье уже есть грязь, зачем такая семья?» — написала она.

Она добавила, что в случае серьезного внутреннего конфликта предпочла бы честно завершить отношения, а не предавать.

«Жизнь неидеальна, но лучше закончить и двигаться дальше», — подчеркнула Надежда.

Пара состоит в браке уже более трех лет. До этого Павел Мамаев был женат на модели Алане Мамаевой. Их союз завершился громким скандалом: экс-супруга обвиняла футболиста в многочисленных изменах и препятствует его общению с дочерью Алисой, которую воспитывает самостоятельно.

Ранее 5-tv.ru рассказал,  что Решетова не может восстановиться после продолжительной болезни.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
79.55
0.69 93.35
0.01
Месяц Деревянной Обезьяны: китайский гороскоп на август 2025 года

Последние новости

21:10
Министр спорта России Дегтярев посетил Ростовскую область с рабочим визитом
21:00
Инспекторам МАГАТЭ показали последствия украинских обстрелов Запорожской АЭС
20:50
Подростки обстреляли охранника на станции МЦД в Москве из пневматики
20:40
Российские спортсмены выиграли 16 медалей на Универсиаде в Германии
20:30
«Шансы возрастают»: Виктор Орбан про начало третьей мировой войны
20:20
Таиланд и Камбоджа прекратили боевые действия из-за сильных дождей

Сейчас читают

При обрушении многоэтажки в Саратове погибли начальник железнодорожной станции и его семья
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
Пора перестать предавать: СОVID открыл певице Елене Jaya новый взгляд на Родину

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс