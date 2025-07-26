«Зачем такая семья?» — Супруга Павла Мамаева высказалась об изменах и границах в браке
Супруга Павла Мамаева: если в семье уже есть грязь, зачем такая семья
Фото: Instagram*/mamaeva_nadihope
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Надежда замужем за футболистом более трех лет.
Надежда Мамаева, супруга футболиста Павла Мамаева, открыто высказалась о верности в отношениях и недопустимости измен. На вопрос подписчиков о том, возможна ли с ее стороны неверность, она дала категоричный ответ: предательство в браке для нее — недопустимо, даже в самых сложных ситуациях.
По словам Надежды, измена может быть морально оправдана лишь в том случае, если прежде серьезно нарушил границы партнер. Однако даже в такой ситуации она ставит под сомнение саму необходимость сохранять подобный брак.
«Если в семье уже есть грязь, зачем такая семья?» — написала она.
Она добавила, что в случае серьезного внутреннего конфликта предпочла бы честно завершить отношения, а не предавать.
«Жизнь неидеальна, но лучше закончить и двигаться дальше», — подчеркнула Надежда.
Пара состоит в браке уже более трех лет. До этого Павел Мамаев был женат на модели Алане Мамаевой. Их союз завершился громким скандалом: экс-супруга обвиняла футболиста в многочисленных изменах и препятствует его общению с дочерью Алисой, которую воспитывает самостоятельно.
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