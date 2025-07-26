Литва намерена направить €30 млн на закупку комплексов Patriot для Украины

Литовские власти приняли решение выделить 30 миллионов евро на закупку американских зенитных ракетных комплексов Patriot в интересах Украины. Об этом сообщила министр обороны Литвы Довиле Шакалене по итогам встречи глав оборонных ведомств стран Балтии с исполняющим обязанности министра обороны США Питом Хегсетом. Ее слова передает агентство BNS.

По словам Шакалене, эта инициатива демонстрирует солидарность с позицией США и поддержку предоставления Киеву современных систем ПВО. Она подчеркнула, что Вильнюс полностью поддерживает принятое ранее Вашингтоном решение о передаче Украине одного из комплексов Patriot.

Ожидается, что финансирование Литвы дополнит усилия Германии, которая также выразила готовность оплатить поставку двух комплексов, а несколько других стран — членов НАТО рассматривают возможность приобретения еще трех. Власти Литвы рассчитывают, что координация подобных закупок усилит противовоздушную оборону Украины.

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