Жительницы Японии снова стали рекордсменками по продолжительности жизни

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 36 0

Страна удерживает лидерство на протяжении 40 лет, показывая стабильные демографические результаты.

Япония в 40-й раз обновила рекорд по продолжительности жизни женщин

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Министерство здравоохранения Японии опубликовало свежую статистику за 2024 год, согласно которой средняя продолжительность жизни женщин в стране составила 87,13 года.

Мужчины, согласно тем же данным, живут в среднем 81,09 года. Таким образом, Япония в сороковой раз подряд продемонстрировала наивысший в мире показатель по продолжительности жизни среди женщин.

Что касается мужчин, Япония занимает шестое место в глобальном рейтинге, уступая, в частности, Швеции, Швейцарии и Норвегии. Ведомство подчеркивает, что по сравнению с предыдущим годом ситуация осталась практически без изменений: у мужчин показатель не изменился вовсе, у женщин прирост составил лишь 0,01%.

Кроме того, Ученые из Университета Миэ в Японии под началом доктора Ретаро Хасидзумэ впервые успешно использовали систему генного редактирования CRISPR-Cas9 для устранения лишней 21-й хромосомы в клетках людей с синдромом Дауна. Эффективность процедуры достигла 37,5%. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
79.55
0.69 93.35
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:45
Свадьба на миллионы долларов: дочь Стива Джобса выходит замуж за олимпийца
16:30
При обрушении многоэтажки в Саратове погибли начальник железнодорожной станции и его семья
16:16
Вымышленный недостаток: Настасья Самбурская рассказала о борьбе с дисморфофобией
15:58
В Саратове с места взрыва газа уже вывезли 1740 тонн строительного мусора
15:51
Жительницы Японии снова стали рекордсменками по продолжительности жизни
15:44
Литва намерена направить €30 млн на закупку комплексов Patriot для Украины

Сейчас читают

«Помоги вытащить сына»: житель Саратова о начале крушения подъезда в многоэтажном доме
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
Пора перестать предавать: СОVID открыл певице Елене Jaya новый взгляд на Родину

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс