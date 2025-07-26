«Вам надо взять себя в руки»: Трамп призвал Европу запретить въезд нелегальных мигрантов

Американский лидер добавил, что при нем были депортированы «плохие люди», проникшие в страну в период президентства Байдена.

Во время визита в Шотландию Дональд Трамп резко высказался о миграционной политике европейских стран. Он предупредил, что, по его мнению, неконтролируемый наплыв нелегальных мигрантов представляет прямую угрозу для будущего Европы. Его слова приводит телеканал Fox News.

«Лучше взяться за дело, иначе Европы больше не будет. Вам надо взять себя в руки. Вы позволяете этому происходить в ваших странах. И вы должны остановить это ужасное вторжение, которое происходит в Европе. Иммиграция убивает Европу», — сказал американский лидер.

Трамп прокомментировал политику в США, заявив, что при нем были депортированы «плохие люди», проникшие в страну в период президентства Джо Байдена.

Кэролайн Ливитт, представляющая пресс-службу Белого дома, заявила, что ответственность за сложившуюся ситуацию на границах несут демократы и экс-президент Джо Байден. По словам Ливитт, за время его руководства в страну прибыли миллионы нелегальных мигрантов, что привело к перегрузке системы и росту напряженности.

На этом фоне Министерство внутренней безопасности США объявило о запуске новой инициативы. Согласно плану, власти готовы выплачивать по тысяче долларов тем нелегалам, которые добровольно согласятся покинуть территорию страны. Для участия в программе необходимо пройти регистрацию в мобильном приложении CBP Home. После подтверждения возвращения в родную страну правительство перечислит указанную сумму.

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