Гвинет Пэлтроу стала лицом Astronomer после увольнения директора из-за скандала

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 30 0

Гвинет Пэлтроу снялась в ироничном ролике компании Astronomer

Гвинет Пэлтроу стала лицом Astronomer после увольнения директора из-за скандала

Фото: SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

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Актриса снялась в ироничном видео компании, переживающей последствия репутационного кризиса.

Американская IT-компания Astronomer, оказавшаяся в эпицентре публичного скандала, представила в соцсетях шуточное видео с Гвинет Пэлтроу.

Звезда голливудских фильмов, бывшая супруга фронтмена Coldplay Криса Мартина, назвала себя «временным представителем» фирмы и выступила от лица более 300 ее сотрудников.

Ролик появился спустя несколько дней после того, как в Сети завирусилось видео с концерта Coldplay, где «камера поцелуев» вывела на экран гендиректора Astronomer Энди Байрона, обнимающегося с коллегой Кристин Кабот. Реакция пары была явно нервной: они попытались закрыть лица, что только усилило внимание к ним. Позже выяснилось, что оба были несвободны — Байрон женат и воспитывает детей, а Кабот состоит в браке с миллиардером.

На фоне этих событий Пэлтроу в ироничной манере прокомментировала происходящее, отметив, что компания рада «внезапному интересу к инструментам для автоматизации данных». Шутка оказалась особенно двусмысленной, учитывая, что Coldplay — группа ее бывшего мужа, а в центре скандала — концерт именно этой группы.

Скандал поставил Astronomer в неловкое положение. Руководству пришлось оперативно заменить Байрона, не дожидаясь дальнейшего разбирательства. Хотя официально в компании не подтвердили, что на видео действительно Кабот, после случившегося она перестала появляться в публичном поле. Тем временем термин Coldplayed — отсылка к ситуации, где измена раскрывается случайно и публично — уже стал новым интернет-мемом.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, почему глава Astronomer покинул должность.

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