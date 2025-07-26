Подачу газа из России в Армению восстановили после аварийных работ в Грузии

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

В период ремонта жителей снабжали топливом из Ирана.

Подачи газа из России в Украину возобновились

Фото: © РИА Новости/Павел Львов

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Подача российского природного газа в Армению возобновилась после завершения ремонтных работ на территории Грузии, что позволило восстановить транзит через газопровод. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Газпром Армения».

«26 июля в 13:40 возобновилась подача природного газа в Армению, временно приостановленная в Грузии в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ», — сказано в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы были проведены на участке «Казах-Сагурамо» транзитного газопровода «Северный Кавказ — Закавказье». Газопровод «Северный Кавказ — Закавказье» протяженностью 612 километров проходит из России в Армению через Грузию и был введен в эксплуатацию в 1988 году. По проекту он рассчитан на пропуск до 1,8 миллиарда кубометров газа ежегодно.

Представители компании «Газпром Армения» заявляли, что в период ремонта газоснабжение жителей Армении осуществлялось без ограничений благодаря запасам и поставкам газа из Ирана. В настоящее время поставки газа из России идут в полном объеме, обеспечивая стабильное снабжение страны.

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