Подачу газа из России в Армению восстановили после аварийных работ в Грузии

Подача российского природного газа в Армению возобновилась после завершения ремонтных работ на территории Грузии, что позволило восстановить транзит через газопровод. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Газпром Армения».

«26 июля в 13:40 возобновилась подача природного газа в Армению, временно приостановленная в Грузии в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ», — сказано в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы были проведены на участке «Казах-Сагурамо» транзитного газопровода «Северный Кавказ — Закавказье». Газопровод «Северный Кавказ — Закавказье» протяженностью 612 километров проходит из России в Армению через Грузию и был введен в эксплуатацию в 1988 году. По проекту он рассчитан на пропуск до 1,8 миллиарда кубометров газа ежегодно.

Представители компании «Газпром Армения» заявляли, что в период ремонта газоснабжение жителей Армении осуществлялось без ограничений благодаря запасам и поставкам газа из Ирана. В настоящее время поставки газа из России идут в полном объеме, обеспечивая стабильное снабжение страны.

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