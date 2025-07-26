«Принадлежит всему человечеству»: ливанский режиссер об отмене концерта Гергиева

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 32 0

Абдель-Халим Каракалл негативно оценил отмену концерта Гергиева в Италии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Новость об отмене выступления дирижера в Италии деятель культуры встретил негативно.

Культура должна быть доступна всем людям, независимо от национальности, и политическая обстановка в мире не должна оказывать влияние на нее. Так ливанский режиссер и основатель Театра танца Абдель-Халим Каракалла прокомментировал 5-tv.ru отмену концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Италии.

«Я считаю, что все люди наслаждаются искусством, и это касается не только граждан конкретного государства, но и всего мира. Каждый может черпать радость и вдохновение в искусстве других», — считает он.

Режиссера печалит ситуация, которая произошла с концертом Гергиева. Каракалла подчеркнул, что искусство должно выражать гуманистическое послание для всех народов мира.

При этом сам творец не относится к определенной нации или государству, а принадлежит всему человечеству.

«Любой творец принадлежит всему человечеству. Поколения сменяются, одно поколение передает другому послание любви, мира и красоты. Искусство выражает гуманистическое послание для всех народов мира. Думаю, то, что произошло, очень печально», — поделился Каракалла.

Режиссер пригласил Гергиева к себе на Родину, сказав, что ливанцы приняли бы за честь приезд дирижера в страну.

Выступление дирижера в рамках фестиваля «Лето короля» должно было состояться 27 июля в Королевском дворце Казерты, но было отменено. В заявлении дирекции дворца указано, что мероприятие не состоится «по организационным причинам», однако подробностей не приводится.

Гергиев должен был выйти на сцену вместе с Филармоническим оркестром имени Верди из города Салерно, а также с солистами Мариинского театра. В концертной программе значились произведения Верди, Чайковского и Равеля.

Как отмечается, это не первый случай давления на российских деятелей культуры за рубежом после начала конфликта на Украине. В разные периоды отменялись гастроли, фестивали и выставки, связанные с российскими исполнителями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова прокомментировала отмену концерта Гергиева в Италии цитатой из Библии. Дирижер должен был выйти на сцену вместе с Филармоническим оркестром имени Верди из города Салерно.

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