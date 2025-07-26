ЦАХАЛ возобновил сброс гуманитарной помощи жителям сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вечером 26 июля начала вновь сбрасывать гуманитарную помощь с воздуха в сектор Газа. Об этом сообщает ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

Военные отметили, что операция проходит в рамках усилий по обеспечению доставки помощи местным жителям. В ЦАХАЛ уточнили, что с воздуха было сброшено семь поддонов с мукой, сахаром и консервами, предоставленными международными гуманитарными организациями.

Одновременно с этим принято решение открыть гуманитарные коридоры для безопасного передвижения колонн ООН, которые займутся распределением продовольствия и медикаментов среди населения.

В ЦАХАЛ также подчеркнули, что готовы объявлять гуманитарные паузы в районах с высокой плотностью населения для обеспечения безопасности мирных жителей и сотрудников гуманитарных миссий.

В заявлении отмечается, что эти шаги направлены на опровержение обвинений в намеренном создании голода в Газе. По словам представителей армии, такие утверждения являются ложными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия обороны Израиля нанесла удар по северной части сектора Газа.

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