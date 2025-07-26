Армия обороны Израиля нанесла удар по северной части сектора Газа

По меньшей мере 20 человек погибли и более ста получили ранения в результате удара Армии обороны Израиля по северной части сектора Газа. Об этом 26 июля сообщил телеканал Al Jazeera, ссылаясь на собственные источники.

«20 человек погибли, более 100 ранены в результате удара Израиля», — сказано в сообщении.

По данным издания, удар был нанесен по группе людей, которые ожидали гуманитарную помощь в районе контрольно-пропускного пункта «Зикким».

Отмечается, что ситуация в Газе продолжает оставаться крайне напряженной. Удары по мирным жителям происходят на фоне гуманитарного кризиса, вызванного многомесячным вооруженным конфликтом.

Ранее, писал 5-tv.ru, израильские танки обстреляли гражданских в Газе. По меньшей мере 59 человек погибли, более 200 ранены. Очевидцы утверждали, что бронетехника произвела два выстрела по толпе людей, ожидавших продукты у гуманитарных грузовиков.

Инцидент вызвал широкий международный отклик. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко осудил продолжающееся насилие и нападения на гражданских, которые пытаются получить еду в пунктах раздачи гуманитарной помощи.

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