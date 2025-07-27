«Не читайте это»: жена Брюса Уиллиса опровергла слухи о тяжелом состоянии актера

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 31 0

Жена Брюса Уиллиса опровергла слухи о тяжелом состоянии актера

Жена Брюса Уиллиса опровергла тревожные слухи о состоянии актера

Фото: www.globallookpress.com/Lev Radin

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По ее словам, пользователям сети не стоит обращать внимания на ложную информацию.

Супруга актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг опровергла информацию о том, что знаменитости становится хуже на фоне тяжелой болезни. Об этом она заявила в соцсети.

Женщина намекнула, что информация об ухудшении состояния здоровья ее мужа в прессе — лишь неподтвержденные данные, а также попросила пользователей не распространять подобные факты и не читать их.

«Если вы когда-нибудь наткнетесь на статью, которая начинается со слов: „Источники, близкие к семье, говорят…“, сделайте себе одолжение и прекратите читать. И любому изданию, публикующему подобные истории, следует работать лучше. Быть платформой для анонимных спекуляций не только неосторожно, но и вредно», — высказалась она.

Такая ситуация происходит уже не в первый раз. Хеминг и раньше опровергала слухи вокруг ее семьи и состоянии здоровья супруга. В марте 2024 года Эмма отреагировала на информацию о том, что Уиллис больше не радуется жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Брюсу Уиллису стало еще хуже.

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