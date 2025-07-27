«Выбирайте себя»: муж обматери Леру Кудрявцеву, но ее поддержали фанаты

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 25 0

Поклонники Леры Кудрявцевой призвали ее не идеализировать отношения с супругом

«Выбирайте себя»: Леру Кудрявцеву поддержали после заявления ее мужа фанаты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

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Знаменитость пока не ответила на слова избранника.

Певицу Леру Кудрявцеву поддержали поклонники после того, как она раскрыла подробности своей личной жизни. В блоге звезда поделилась тем, что ее муж Игорь Макаров зависим от алкоголя.

При этом избранник исполнительницы ответил на ее пост. В резкой форме он призвал Кудрявцеву молчать о деталях их брака.

«Уже просто успокойся и молчи», — отметил он в соцсети.

Подписчики Леры встали на сторону артистки, подобрав нужные слова в комментариях.

«У всех бывают непростые времена… все пройдет, пройдет и это! Мы с вами, держитесь»;

«Лера, Вы прекрасны! Запомните и повторяйте»;

«Выбирайте себя»;

«Леру сломить, сломать… Не смешите! Это же крепость! Макаровых много бывает, Кудрявцева одна единственная»;

«Думайте только о себе и своем счастье! А все самое лучшее впереди», — так прокомментировали фанаты.

Также пользователи сети посоветовали знаменитости, как реагировать на поведение мужа.

«Чем больше Лера вы будете идеализировать отношения и привязываться. Тем больше ваш муж будет вами пренебрегать и не ценить. Он упертый человек, не слышит вас. <…> Не нужен он вам. У вас не написано одиночества», — написал ее подписчик.

Однако сама Лера пока не ответила Игорю.

Ранее, писал 5-tv.ru, Кудрявцева ответила супругу на ночные оскорбления.

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