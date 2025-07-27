Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 11 0

Меры направлены на обеспечение безопасности воздушного движения в регионах.

Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Росавиация 27 июля установила временные ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова. Об этом сообщает Telegram-канал Росавиации.

Официальный представитель ведомства Артем Кореняко заявил, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Причины введения ограничений и сроки их действия не уточняются. Представители Росавиации продолжают следить за ситуацией и обещают информировать общественность о возможных изменениях в работе аэропортов.

Ранее в аэропортах Волгограда и Калуги были введены временные ограничения на полеты воздушных судов. Ранее в аэропортах Грозного и Владикавказа были введены временные ограничения на прибытие и отправление самолетов. Эти меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. Позднее было сообщено об отмене ограничений.

В воскресенье 5-tv.ru сообщал о том, что на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Денвера, США, загорелся самолет. Все пассажиры были экстренно эвакуированы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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