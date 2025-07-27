Слишком горячо: Бортич раскрыла свой новый роман через откровенную фотосессию

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 51 0

Актриса Саша Бортич подтвердила свои отношения с Давидом Сократяном

Слишком горячо: Бортич раскрыла свой новый роман через откровенную фотосессию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Фанаты артистки пришли в восторг.

Звезда фильма «Я худею» Саша Бортич подтвердила свои отношения с 27-летним актером Давидом Сократяном. Романтические снимки 30-летняя артистка опубликовала у себя в соцсети.

На фото — актриса в расслабленном домашнем образе: на ней светлая футболка с принтом, пижамные штаны, которые позже сменились на очень короткие шорты. Ее спутник — Давид — также запечатлен в простой одежде. На нем белая футболка и трусы.

Фотосессия получилась и откровенной, и нежной одновременно. На кадрах влюбленные то обнимаются, то целуются, то держатся за руки. Очевидно — между ними страсть. Сама же Бортич с иронией подписала опубликованные фотографии, поблагодарив тех, кто предоставил ей «симпатичного партнера» для съемки: «Он еще и секси!».

Давид не остался в стороне. В комментариях к посту Саши он оставил следующее послание: «Александра, рад был поработать с вами, надеюсь, продолжим».

В свою очередь фанаты Бортич пришли в восторг после опубликованных кадров. Они отмечают, что из актеров получилась невероятно красивая пара. Кроме того, между ними то и дело летают искры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Саша Бортич перевоплотилась в аниме-девочку.

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