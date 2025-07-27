Зеленский предложил новый раунд переговоров с Россией по указанию США

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 45 0

Последняя встреча делегаций Москвы и Киева состоялась 24 июля в Стамбуле.

Зеленский предложил новый раунд переговоров с Россией по указанию США

Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

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Предложение президента Украины Владимира Зеленского о новом раунде переговоров с Россией могло быть сделано по указанию США. Об этом сообщил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире онлайн-площадки издания The Duran.

По мнению аналитика, Зеленский не может отказаться от переговоров по поручению Вашингтона. Так как администрация президента Штатов Дональда Трампа рассчитывает на «некоторый прорыв» в процессе урегулирования конфликта, особенно на фоне сохраняющейся военной и политической нестабильности на украинском направлении.

Третий раунд переговоров состоялся 24 июля в Стамбуле. Глава российской делегации — помощник президента РФ — Владимир Мединский по итогам встречи с представителями Киева сообщил о достигнутых договоренностях по обмену пленными и телами погибших. Кроме того, обсуждалась возможность краткосрочных перемирий — на 24 или 48 часов — для эвакуации раненых и тел бойцов.

Мединский подчеркнул, что важно сохранить хотя бы минимальный уровень контакта и выразил надежду на продолжение диалога между сторонами не только в рамках официальных делегаций. Также российская сторона предложила Украине создание трех онлайн-групп для дальнейшего развития диалога.

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Зеленский предложил новый раунд переговоров с Россией по указанию США

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