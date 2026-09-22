Макрон заявил о готовности Франции содействовать переговорам России и Украины

Париж приложит все усилия для скорейшего начала содержательных переговоров между Россией и Украиной. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Франция не пожалеет усилий для того, чтобы как можно скорее начались содержательные переговоры между Украиной и Россией», — сказал он.

По итогам встречи с американским коллегой Дональдом Трампом Макрон сообщил, что стороны обсудили инициативы, которые помогут добиться моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры. Беседу с главой Белого дома французский лидер назвал конструктивной.

Трамп в свою очередь выступил с призывом к России — найти способ урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, договориться удастся быстрее, чем многие ожидают, поскольку сторонам уже достаточно продолжения боевых действий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рейтинг Эммануэля Макрона достиг минимальных показателей за все время его президентства. Только 16% французов положительно оценивают его работу, тогда как 81% — негативно.

Сильнее всего поддержка упала среди сторонников президентского большинства — на 19 процентных пунктов. Среди сторонников политической партии «Непокорившаяся Франция» показатель снизился до 20%, у партии «Европа. Экология — Зеленые» — до 15%. Самые низкие оценки Макрон получил среди сторонников «Национального объединения» — лишь 6%.

Также 5-tv.ru выяснял, как скажется на имидже Макрона смерть французской журналистки Наташи Рэй, которая получила широкую известность после ряда публикаций о супруге президента Франции Брижит Макрон, в частности, о ее половой принадлежности. Известие о кончине Рэй поставило на повестку еще один вопрос — могли ли власти страны быть к этому причастны?

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