Поклонники обеспокоены: Владимир Пресняков получил травму

Активный отдых с детьми едва не закончился для артиста плачевно.

Российский певец Владимир Пресняков повредил руку и ногу, катаясь на самокате вместе со своими детьми. Об этом артист рассказал фанатам в соцсетях.

«Сижу с перевязанной ногой и рукой — упал, когда катался на самокате вместе с ними. Решили немного погонять», — поделился певец.

По словам Преснякова, он обожает проводить время с младшими сыновьями, десятилетним Артемием и 4-летним Иваном, и всегда готов поддержать их идеи, даже если они сопряжены с риском.

Несмотря на случившееся, артист не унывает, ведь для него нет ничего важнее, чем быть рядом с детьми и дарить им радость. Он отметил, что дети являются для него приоритетом, но при необходимости он может «включить» и строгого родителя — при помощи одного только взгляда.

Ранее Пресняков поддержал идею запретить использование гаджетов в школах. Также он отметил, что его дети сами просят ограничивать их от смартфонов.

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