Сотрудники МЧС после взрыва газа в доме в Саратове обнаружили погибшую семью

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 47 0

Сначала специалисты решили, что ребенок живой.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Владислав Харченко; 5-tv.ru

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В результате взрыва газа в жилом доме в Саратове погибла семья. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал начальник специализированной пожарно-спасательной части регионального управления МЧС России Алексей Сергеев.

Как отметил спасатель, при обнаружении тела погибшего ребенка ему сначала казалось, что тот дышит.

«Мы ребенка завернули в одеяло, вынесли в безопасное место <…> и положили на лавку. Мой фельдшер посмотрел на меня грустным взглядом и сказал, что он не живой», — пояснил спасатель.

Рядом с мальчиком в момент, когда его нашли, также лежал бездыханный мужчина. Позже выяснилось, что это были отец и сын. В дальнейшем под обвалившимися конструкциями обнаружили мать мальчика.

Сергеев вспомнил, что, поднимаясь по автолестнице на восьмой этаж, спасатели слышали крики мужчины из-под завалов. Пытались спасти взывавшего к помощи примерно пять часов, однако он скончался от полученных травм.

Взрыв в многоэтажном доме в Саратове прогремел 25 июля. На месте происшествия все еще ищут пропавших людей. В настоящее время удалось обнаружить по крайней мере семь погибших. По факту инцидента возбудили уголовное дело.

На территории Саратовской области объявлен региональный режим чрезвычайной ситуации, а также день траура.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники МЧС разобрали более 60% завалов после взрыва газа в доме в Саратове.

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