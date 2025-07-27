Перегрев океанов указывает на критический момент в климатических изменениях

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 38 0

Аномальные температуры могут привести к разрушению экосистем и кризису в рыболовстве.

Критический перегрев океанов грозит миру климатической катастрофой

Фото: www.globallookpress.com/Juan Carlos Rojas

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По данным международной группы ученых, в 2023 году температура океанов достигла рекордных значений, что может указывать на наступление критической фазы климатических изменений.

Специалисты зафиксировали, что морские волны тепла продолжались в четыре раза дольше обычного и затронули 96% поверхности мирового океана. В Северной Атлантике их продолжительность достигла 525 дней, а в восточной части Тихого океана температура воды превышала норму на 1,63°C.

Ученые связывают происходящее с уменьшением облачного покрова, ослаблением ветров и перестройкой океанических течений.

Как сообщает журнал Science, подобные отклонения уже выходят за пределы природных климатических колебаний и представляют серьезную угрозу для морских экосистем. Повышенные температуры способны нанести ущерб коралловым рифам, подорвать устойчивость рыболовных отраслей и нарушить развитие водной культуры.

Исследователи предупреждают, что сложившаяся ситуация требует срочного международного реагирования и пристального научного внимания.

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