Рождаемость на Украине снизилась в десять раз по сравнению со смертностью

На Украине наблюдается крайне тяжелая демографическая ситуация — уровень рождаемости в десять раз ниже показателя смертности. Об этом рассказала депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online.

По ее словам, это связано с массовым оттоком молодежи из страны и депопуляцией в ряде регионов.

«Демография на сегодняшний день ужасная. Если вы посмотрите на цифры рождаемости и смертности, то разница просто в десять раз. Это ужасно. И как ее восполнить, я не знаю, это будет большой вызов после окончания военного положения», — сказала Скороход.

Согласно оценкам Института демографии НАН Украины, численность населения на подконтрольных Киеву территориях в последние годы сократилась до 25-28 миллионов человек. Это почти вдвое меньше по сравнению с периодом существования СССР.

По данным ООН, с февраля 2022 года Украину покинули около 6,8 миллиона человек, что значительно повлияло на возрастную и трудоспособную структуру населения.

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