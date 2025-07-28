«За Оззи»: Джонни Депп сыграл песню Black Sabbath и почтил память легенды рока

Актер исполнил известную композицию ушедшего из жизни музыканта.

Во время выступления на концерте Элиса Купера в Лондоне актер Джонни Депп почтил память умершего 22 июля рок-музыканта Оззи Осборна. Видео с выступлением знаменитости распространилось в соцсетях.

Фото: www.globallookpress.com/Bonnie Britain

На кадрах ролика Джонни Депп, в роли секретного гостя мероприятия, вышел на сцену с гитарой, после чего начал играть на инстументе. Он исполнил композицию Paranoid группы Black Sabbath 1970 года. При этом Купер не остался в стороне и выкрикнул: «За Оззи!». На нем была футболка с фотографией Осборна.

Джонни Депп и Элис Купер входят с состав группы The Hollywood Vampires. В сентябре 2015 года прошло их первое выступление. Артисты выступили в Рио-де-Жанейро на местном фестивале «Рок в Рио».

Оззи Осборн умер на 77-м году жизни. Он больше двух десятилетий страдал из-за болезни Паркинсона, а в последние годы его здоровье значительно ухудшило.

Ранее, писал 5-tv.ru, Келли Осборн впервые прокомментировала смерть отца.

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