Турецкая компания показала систему запуска ракет замаскированную под грузовой контейнер

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 27 0

Roketsan показала систему запуска ракет замаскированную под грузовой контейнер

Турецкая компания показала систему запуска ракет замаскированную под грузовой контейнер

Фото: ERDEM SAHIN/ТАСС

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Установка позволяет запускать шесть крылатых ракет с дальностью до 300 километров.

Турецкая компания Roketsan 27 июля на международной оборонной выставке IDEF в Стамбуле представила систему запуска ракет, скрытую внутри стандартного грузового контейнера. Об этом сообщает РИА Новости.

Выставка проходит в Стамбуле с 22 по 27 июля и традиционно демонстрирует новинки оборонной промышленности, а также служит площадкой для заключения важных контрактов, включая поставки турецких истребителей KAAN в Индонезию. В этом году в мероприятии участвуют более 230 делегаций из свыше 100 стран.

Разработка Roketsan предусматривает запуск сразу шести крылатых ракет «земля — земля» Kara Atmaca из контейнеров длиной шесть или двенадцать метров. В контейнере также установлен пункт управления запуском. Отмечается, что такой «камуфляж» затрудняет обнаружение пусковой установки среди грузовых контейнеров, что обеспечивает внезапность атаки.

Ракета Kara Atmaca длиной шесть метров и весом 890 килограммов устойчива к помехам и предназначена для ударов по статичным целям. Она устанавливается на тактические колесные транспортные средства.

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