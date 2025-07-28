Российские альпинисты покорили гору в Перу

Одну из самых сложных и знаменитых вершин в мире впервые покорили российские альпинисты. На шеститысячнике Арен-сон-Раху в Перу, силуэт которого изображен на заставке кинокомпании Paramount Pictures, теперь красуется наш триколор.

Чтобы это сделать, россиянам пришлось преодолеть смертельно опасный маршрут — через крутые ледники и склоны.

Из-за его сложности в год проводят не более пяти экспедиций. Российская команда готовилась к восхождению несколько месяцев. И в итоге покорила неприступную гору.