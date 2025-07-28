Праздник скорости: «Гараж Фест» прошел на автодроме «Игора Драйв»

Ревущие моторы, гонки и автомобильная эстетика ждали гостей мероприятия.

Тысячи гостей собрал в Петербурге «Гараж Фест» на автодроме «Игора Драйв». Праздник под открытым небом для всей семьи, это десятки активностей, выставка уникальных машин, выступления звезд и, конечно, захватывающие заезды. На старт вышли десятки гонщиков, профессионалов и любителей со всей страны. Ну а самой зрелищной стала гонка на выносливость. В таком темпе удалось продержаться не всем. Исход заезда решили доли секунды. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Юлия Майданова.

Пилоты на старте «REC Игора Драйв четыре часа» — это гонка на выносливость. Здесь и классика отечественного автопрома, и технологичные спорт-прототипы, как у Алексея Хаирова. Такие авто — самые быстрые на длинных дистанциях. Вот только ехать всем придется в едином потоке.

«На длинных гонках основная проблема — это трафик, когда в заезде выступает много разных машин по скорости, не все может от тебя зависеть, можно в кого-то упереться, кто более медленный, чем ты», — рассказал Алексей Хаиров.

34 экипажа, семь десятков пилотов отправились покорять шоссейно-кольцевую трассу на автодроме «Игора Драйв».

Пилоты стартовали очень быстро, скорость некоторых явно превышает 100 километров в час. В таком темпе надо продержаться четыре часа.

Тем временем на соседней площадке идет еще одно соревнование — по дрифту.

«Из-за перегретой резины недостаточно держака и немного повываливался за пределы трассы в некоторых местах», — сказал Сергей Давидадзе.

Пока решается исход многочасовой гонки, гости гуляют в парке, где проходит выставка «Автокультура». Под открытым небом красуются редчайшие экспонаты: современные суперкары, отечественная классика и гоночные легенды. Всего более двухсот автомобилей.

«Перед вами Lancia Delta. Delta — семикратный чемпион ралли, такого не было ни до, ни после, когда одна и та же машина побеждала в раллийном первенстве семь лет подряд», — рассказывает руководитель проекта «Автокультура» Никита Муравин.

Автомобиль, у которого чаще всего фотографируются посетители выставки, — суперкар из 1990-х Lamborghini Diablo. Мощность — 490 лошадиных сил, разгон до сотни за 4,5 секунды, максимальная скорость 325 км в час.

Гонщик Леонид Цыганков из Звенигорода приехал на «Гараж Фест» не на самой быстрой машине. Но это не помешало ему ловить сотни восторженных взглядов. Говорит, даже в пробках прохожие фотографируют его масл-кар 1968 года.

«В рамках обычного дорожного потока не много есть машин, кто может потягаться со светофором», — говорит Леонид Цыганков.

Какой китаец лучший? И какой немец не подвезет, а подведет — знает Стас Асафьев. Три тысячи человек посетили выступление популярного блогера.

А на пит-лейне между тем подвели итоги четырехчасовой гонки. Победителей определили в четырех классах.

Команда петербуржца Александра Львова уступила всего семь десятых секунды в борьбе за первое место в своем классе. И тем не менее второе место на подиуме — отличный результат. С учетом того, что в экипаж вошли пилоты из трех принципиально разных дисциплин: дрифта, ралли-рейда и шоссейно-кольцевых гонок.

«Погода внесла интересные изменения, ничто не предвещало, что вдруг в середине дня пройдет ливень, в который иногда просто невозможно было ехать, машины вылетали по пять-семь штук за пределы трассы», — рассказал мастер спорта международного класса по автомобильным гонкам Александр Львов.

В абсолютном зачете победили Денис Ременяко и Михаил Алешин. Второй день фестиваля открыла гонка спорткаров Porsche. Светлана Горбунова рассказывает, не планировала становиться гонщицей. Хотела научиться хорошо водить. И вот она уже управляет мечтой — на профессиональном уровне.

«Это благодаря моему отцу, он решил, чтобы я научилась хорошо ездить, я и попала на спортивную трассу. Вот как от научиться ездить до профессиональных гонок», — рассказала Светлана Горбунова.

Судьбу заезда среди машин легендарного немецкого бренда решила буквально одна десятая секунды. Напряжение сохранялось до последнего поворота.

«Обгон всегда интересен, нужно было его подготовить, спланировать и провести, обгон свершился, все получилось», — рассказал победитель гонки Алексей Денисов.

А в моторах этих болидов всего по 70 лошадиных сил. На фестивале студенты из России, Китая и Турции представили свои разработки для гоночных машин. В перспективе они должны заменить иностранные агрегаты.

«Педальный узел, который мы полностью сами изготовили и спроектировали, он плавный, хороший. Многие команды приходили смотрели и даже спрашивали, не хотим ли мы делать на заказ», — говорит студентка Уфимского университета науки и технологий Ирина Кудашева.

Технические достижения, скорость, развлечения для гостей всех возрастов и, конечно, любимая музыка. Таким запомнится «Гараж Фест».

«В субботу в пике на фестивале была 21 тысяча человек, что рекорд для нашей площадки, чему мы безмерно рады, это означает только одно: то, что мы делаем, нравится людям, то нравится нам», — рассказал генеральный директор автодрома «Игора Драйв» Алексей Титов.

Фестиваль завершился, но борьба в чемпионатах в самом разгаре. Так что совсем скоро гонщики вновь встретятся на трассе.