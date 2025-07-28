Очень опасно: почему нельзя мешать алкоголь с другими напитками

Запивать спиртное можно лишь водой без газа.

Запивать алкоголь можно только водой без газа. Таким мнением с Lenta.ru поделился преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Вода максимально химически нейтральна и не изменяет метаболизм в организме в отличие от других напитков. Например, апельсиновый и грейпфрутовый соки «сражаются» с этиловым спиртом за ферменты в печени. В результате этого наступает большой токсический эффект.

Врач пояснил, что, если человек смешивает сладкие напитки с алкоголем, то это создает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу. Подобное сочетание может привести к ее разрушению.

Вода с газом, по словам Александра Умнова, тоже вредит, потому что она помогает организму лучше всасывать алкоголь Запивать спиртные напитки кофе или чаем — также плохая идея. Эти напитки увеличивают нагрузку на сердце, что, в свою очередь, приводит к развитию аритмии.

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