«Жуткое слово»: дочь Виктории Бони не хочет работать

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 36 0

Дочь телеведущей Виктории Бони не хочет работать

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Прохор Шаляпин поддержал подростка в этом вопросе.

Дочь Виктории Бони — Анджелина — не хочет работать. Об этом корреспондент 5-tv.ru узнал на презентации косметики экс-участницы реалити-шоу «Дом-2».

На мероприятии присутствовала 13-летняя дочь телеведущей, которая большую часть времени проживает за рубежом — в Монако и Лондоне. После презентации косметики Боня решила познакомить свою наследницу с певцом Прохором Шаляпиным, представив его как бездельника, любящего деньги.

«Ты слышишь, она (Анджелина. — Прим. ред.) говорит: я не хочу работать, а ты меня заставляешь», — сказала Виктория Боня, обращаясь к Шаляпину.

В конце беседы девочка добавила, что работать — жуткое слово. Прохор моментально поддержал подростка, добавив: «Правильно».

Телеведущая удивилась резкому высказыванию своей дочери, но ругать ее не стала, а, наоборот, посмеялась над этим.

«Она права», — в шутку отметила телеведущая.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Виктории Бони устроила жуткий скандал.

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