Суд в Греции приговорил россиянина к 118 годам заключения

118 лет тюрьмы. Столь суровый приговор вынес суд Греции жителю Челябинска. В чужую страну он приехал на заработки. Обещали большие деньги, но оказалось, что это обман. Мужчину заставили перевозить нелегалов. Яхту с мигрантами задержали, экипаж арестован. Подробности у корреспондента «Известий» Артема Яковенко.

Наблюдая за тем, как сын рисует портрет отца, Светлана Котельникова с трудом сдерживает слезы. Показывать их семилетнему ребенку нельзя, потому что мальчик не знает, что его папа — в тюрьме.

Возможно, он больше никогда не увидит отца, говорит Светлана. Ее мужа, Владимира Котельникова приговорили к 118 годам тюрьмы в Греции. За перевозку нелегальных мигрантов.

Хотя изначально он должен был получить не большой срок, а большие деньги. Год назад Владимир Котельников узнал от своего друга, что за границей можно хорошо заработать: до полумиллиона рублей в месяц. К тому же перелет, проживание, питание и обучение оплачивает работодатель. От россиянина требуется немного: по несколько часов в день катать туристов на яхте от побережья Турции до Греции.

«Не возникло вопросов о том, что чем-то незаконным заниматься. Друг все подтвердил моему супругу. И он в отпуске, получается, полетел туда уточнить, чем будет заниматься, а когда он туда уехал — пропал», — рассказала супруга Владимира, Светлана Котельникова.

Связаться с мужем получилось только через несколько недель после пропажи. Он позвонил сам, из СИЗО в Греции. Рассказал, что «работодатель» забрал документы и все ценные вещи. Вместо них выдал надувную лодку и заставил перевозить нелегальных мигрантов через границу. Ни о какой зарплате речи даже не шло.

«После того, как люди приезжают в Турцию, их обманывают. Забирают документы, деньги. Вовлекают в так называемую долговую кабалу. То есть говорят, что им уже должны за билеты, им должны за то, что люди приехали, плюс обучение», — рассказал юрист Иван Мельников.

В первый же день такой «работы» Владимира Котельникова задержали пограничники. А дальше — СИЗО, суд и жесткий приговор, больше сотни лет за решеткой. Как только жена Светлана об этом узнала, начала стучаться во все инстанции. Обратилась не только в местное правительство, но даже в Интерпол. Везде получала только отписки, якобы все в рамках закона, тем более преступник сам во всем сознался.

Юристы отмечают: искать лучшей жизни на чужбине — идея так себе. По похожим обвинениям в греческих тюрьмах сидят еще 36 россиян. Каждый из них поверил мошенникам, за что поплатился собственной свободой. Исправить ситуацию и доказать через суд свою невиновность практически невозможно. На это уйдут десятки тысяч долларов. Но других вариантов у Светланы Котельниковой попросту нет. Она говорит, что будет биться за мужа столько, сколько потребуется. Однако пока что не знает, как сказать об этом сыну. Ведь ребенок уверен: папа в командировке, а значит, скоро приедет.

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