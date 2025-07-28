Российский пловец Пригода дисквалифицирован в финале чемпионата мира в Сингапуре

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Игорь Рязов
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Пловец Пригода дисквалифицирован в финале 100- метровки на Чемпионате Мира

Пловец Пригода дисквалифицирован в финале 100- метровки на Чемпионате Мира

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Его результат был аннулирован.

Российский пловец Кирилл Пригода дисквалифицирован по итогам финального заплыва на дистанции 100 метров брассом. Несмотря на то, что он финишировал четвертым, его результат был аннулирован организаторами соревнования.

Сам Пригода выразил свое разочарование по поводу выступления на соревнованиях, назвав его позорным.

«Это позор, трудно что-то комментировать. Мне стыдно. И меня еще и сняли», — сказал спортсмен РИА Новости.

С 11 июля по 3 августа в Сингапуре проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Победу в заплыве одержал китаец Цинь Хайян с результатом 58,23 секунды. Вторым финишировал Николо Мартиненги из Италии, за ним — пловец из Киргизии Денис Петрашов.

Другой наш соотечественник Данил Семьянинов финишировал восьмым с результатом 59,55 секунды. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях под нейтральным флагом.

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Российский пловец Пригода дисквалифицирован в финале чемпионата мира в Сингапуре

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