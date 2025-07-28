Студент из Анголы утонул в Подмосковье

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 43 0

Погибшему было 27 лет, он учился в Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. Губкина

Студент из Анголы утонул в Подмосковье

Фото: Пресс-служба Росгвардии

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В Московской области произошла трагедия: 27-летний студент из Анголы утонул в одном из местных водоемов.

Известно, что молодой человек учился в Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. Губкина. Сам инцидент произошел в городе Лыткарино.

На данный момент обстоятельства происшествия уточняются, на месте работают правоохранители.

Тем временем, в прошедшую пятницу и субботу в водоемах Подмосковья, где купание запрещено, утонули четыре человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области, передает РИА Новости.

А на прошлой неделе у берегов Коста-Рики утонул актер сериала «Декстер». Об этом ранее сообщал 5-tv.ru. Малкольм Уорнер, снявшийся в ряде популярных лент, трагически погиб в возрасте 54 лет. Вместе с актером купался его друг — их обоих унесло течением — но он выжил.

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