Студент из Анголы утонул в Подмосковье
Погибшему было 27 лет, он учился в Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. Губкина
Фото: Пресс-служба Росгвардии
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Московской области произошла трагедия: 27-летний студент из Анголы утонул в одном из местных водоемов.
Известно, что молодой человек учился в Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. Губкина. Сам инцидент произошел в городе Лыткарино.
На данный момент обстоятельства происшествия уточняются, на месте работают правоохранители.
Тем временем, в прошедшую пятницу и субботу в водоемах Подмосковья, где купание запрещено, утонули четыре человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области, передает РИА Новости.
А на прошлой неделе у берегов Коста-Рики утонул актер сериала «Декстер». Об этом ранее сообщал 5-tv.ru. Малкольм Уорнер, снявшийся в ряде популярных лент, трагически погиб в возрасте 54 лет. Вместе с актером купался его друг — их обоих унесло течением — но он выжил.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
73%
Нашли ошибку?