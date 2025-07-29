Искупались, насорили: аномальное потепление застало врасплох жителей Петербурга

Пляжи города стали напоминать сочинские.

Экстремальная жара сейчас испытывает на прочность не только южные, но также центральные регионы, а также северо-запад России.

Например, в Петербурге сегодня действовал оранжевый уровень погодной опасности. Температура воздуха пробила отметку в 30 градусов.

В результате холодные пляжи Балтики стали очень напоминать сочинские. Рекордные 11 тысяч человек за сутки принял пляж «Ласковый» в Курортном районе северной столицы.

Отдыхающие оставили там столько мусора, что пришлось вывозить четырьмя грузовиками. А уже вечером на город внезапно обрушился ливень и поднялся такой сильный ветер, что всех отдыхающих в прямом смысле сдуло с берега.

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