Сбежал по «семейным обстоятельствам»: украинский футболист покину страну

Эфирная новость 22 0

Футболист Алексей Сидоров сбежал из Украины

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Игрок клуба «Металлист 1925» перестал выходить на связь.

Так же, на чисто русском не цензурном, сейчас, наверное, выражаются владельцы харьковской футбольной команды «Металлист 1925», где загадочно исчез известный нападающий Алексей Сидоров.

Сам он написал, что пропал по «семейным обстоятельствам» и больше на связь не выходил.

В клубе начато внутреннее расследование, хотя между собой игроки обсуждают, что Сидоров стал очередным спортсменом, который воспользовался ситуацией и сбежал с Украины за границу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.58
0.03 93.21
-0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:50
Нарвалась на хейт: Ана де Армас лайкнула издевательский пост о бывшей Тома Круза
2:40
Грузинская сказка: как прошла свадьба старшего сына Софи Лорен
2:30
Стармер намерен представить план признания Палестины
2:20
Вандализм и пьяные выходки: в Петербурге осквернили мемориал «Блокадный трамвай»
2:10
Более 80 процентов россиян считают себя верующими
2:00
Школы, врачи и господдержка: как прошла встреча Путина с губернатором Ставрополья

Сейчас читают

ЕС наобещал Трампу с три короба: столько нефти и газа возможно только по суперценам
В Москве прошла акция в память о погибших детях в Донбассе
Ученые бьют тревогу: НЛО может атаковать Землю в ноябре 2025 года
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс