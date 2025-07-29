Нарвалась на хейт: Ана де Армас лайкнула издевательский пост о бывшей Тома Круза

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 12 0

Ана де Армас лайкнула издевательский пост о бывшей жене Тома Круза Николь Кидман

Возлюбленная Тома Круза попала в скандал из-за реакции на фото Николь Кидман

Фото: Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/ТАСС

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Зачем предполагаемая девушка актера издевается над Николь Кидман? Ведь развелись они почти четверть века назад!

Голливудская актриса Ана де Армас оказалась в центре скандала из-за лайка в соцсетях. 37-летняя звезда оценила публикацию, в которой высмеивают внешность ее 58-летней коллеги Николь Кидман. Последнюю сфотографировали крупным планом в 2021 году, возможно, изменили контрастность кадра, из-за чего в глаза бросается буквально каждая морщинка, неестественная мимика и другие последствия сделанных пластических операций. Об этом сообщается в материале издания Daily Mail.

«Когда ты остаешься собой», — такова едкая подпись к публикации.

Что именно понравилось Ане де Армас — откровенная насмешка над Кидман или просто упоминание знаменитой персоны — остается только гадать. Но со стороны это выглядит, как будто она поддерживает издевательский комментарий. Фанаты Николь уже засыпали ее гневными сообщениями, мол, посмотрим, как она будет выглядеть на пороге 60-летия. Молодость — это же не навсегда!

И ладно бы речь шла только об эйджизме и мизогинии. Темы, конечно, злободневные и популярные, но перчинку ситуации придает другое. По слухам, Ана де Армас встречается с 63-летним Томом Крузом, бывшим мужем Николь Кидман. Легендарный роман, зародившийся на съемочной площадке, в свое время сводил с ума поклонников Голливуда, в браке актеры прожили 11 лет и со скандалом развелись в 2001 году.

Ана и Том периодически появляются вместе, но отношения не подтверждают, а их представители — отрицают. С развода Круза и Кидман прошло 24 года, и тут напрашивается вопрос. Возможно ли, что де Армас ревнует, несмотря на внушительный срок? И может ли она в таком случае смеяться над возрастными изменениями «соперницы», если та даже в неполные 60 лет остается причиной этой ревности?

Ранее, писал 5-tv.ru, актер Педро Паскаль рассказал, что ненавидит в своей внешности и почему отказывается от бритья.

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