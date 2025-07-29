Под огневым контролем: ВС РФ усилили наступление в районе Красноармейска

Подразделения группировки войск «Центр» двигаются в сторону шахты «Родинская», а также стремительно подходят к восточным окраинам самого города.

Российские военные сейчас окружают группировку ВСУ в Красноармейске. Это ключевой для киевского режима город в Донецкой республике. Под огневым контролем находятся практически все маршруты снабжения, которые использует противник. Хорошо укрепленные позиции уничтожают с помощью самой мощной в России пушки.

«Малка» способна поразить цели даже в глубоком тылу врага — на расстоянии до 47 километров. За работой боевых расчётов наблюдал военкор «Известий» — Александр Сафиулин.

Наши войска усилили наступление в районе Красноармейско-Мирноградской агломерации. В западных средствах массовой информации начинают говорить об оперативном окружении гарнизона ВСУ. Подразделения группировки «Центр» двигаются в сторону шахты «Родинская», стремительно подходят к восточным окраинам самого Красноармейска. Идти вперед нашим бойцам помогает тяжелая артиллерия.

Машина прибыла на позицию, уже готов расчет. По краям стоят люди, которые наблюдают за небом, военную технику готовят к выставлению.

Дальше действия расчета 120-й артиллерийской бригады похожи на работу команды болида «Формулы-1» во время пит-стопа. Наводчик рукой подает команды механику-водителю.

Заряжающие уже несут снаряд. Пара секунд, и он специальным механизмом доставляется в ствол.

Первый залп, мощный выстрел. Сразу будет следующий. Бойцы бегло работают, времени терять на позиции нельзя. На максимальную дальность работает — 47 километров. Цель — пункт наблюдения БПЛА.

Огромные 203-миллиметровые снаряды, каждый весом по 110 килограммов, разносят любые, даже самые глубокие укрепления ВСУ. САУ 2C7М «Малка» — наше самое мощное артиллерийское орудие на поле боя.

После нескольких залпов нужно быстро сворачиваться и уходить. Под прикрытием бойцов — наблюдателей за небом, они уйдут последними, машина срывается с места.

В работе такого огромного и важного механизма не может быть ошибок и суеты. Расчет давно работает вместе, самый старший, командир орудия, на службе 20 лет. Наводчик и механик-водитель — семь и шесть.

«Все друг друга понимают, все друг другу помогают. Помогаю парням, когда снаряды, когда заряжающим ставят — заряжаю орудие», — говорит механик-водитель САУ 2С7М «Малка» группировки «Центр» Яков Герр.

Под прицелом «Малки» не только стационарные объекты врага — еще одна основная задача — уничтожение орудий западного образца. На счету этих парней и так называемые американские «Три топора» — М-777, и французская САУ «Цезарь», немецкая «Панцирь». Тяжелые РСЗО. На рубежи им приходится выходить каждый день, по несколько раз — и каждый их залп настоящий ужас для врага.

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