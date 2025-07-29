Стрельба произошла в небоскребе Нью-Йорка, есть погибшие

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Огонь открыл 27-летний уроженец Лас-Вегаса. На месте работают криминалисты.

Фото, видео: Reuters/Jeenah Moon; 5-tv.ru

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Стрельба произошла в центре Нью-Йорка. Неизвестный открыл огонь в небоскребе, где располагается штаб-квартира Национальной футбольной лиги США.

В результате по меньшей мере четыре человека погибли, еще несколько серьезно пострадали. Помощь раненым оказывали прямо на улице.

Здание штурмовали полицейские. Нападавшего нашли внутри уже мертвым. Его личность установили. Стрелявший оказался 27-летним уроженцем Лас-Вегаса.

Его мотивы неизвестны, на месте работают криминалисты. Небоскреб оцеплен. Правоохранительные органы проводят в здании обыски.

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