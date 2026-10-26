«Кто в лес, кто по дрова»: почему фасады исторических зданий изменяют без согласования

Порой даже действующие законы не останавливают от нарушений. С активным развитием внутреннего туризма россияне все чаще стали жаловаться на испорченные фасады любимых исторических мест. И Петербург здесь не исключение, а даже скорее правило, хотя все строгие нормы на бумаге существуют. Корреспондент «Известий» Наталия Оскерко о тех, кто уже получал предупреждения, но до сих пор ничего не сделал.

Белая пластиковая коробка посреди исторического фасада. Здесь же — стеклопакеты самых разных видов. А как должны выглядеть окна дома Павлова на самом деле, уже, кажется, никто и не помнит.

«Сначала мы жили с деревянными, нормальные были, а потом они просто начали сыпаться. Но это было опасно, поэтому мы меняли. А деревянные очень дорого, они дороже стеклопакетов, наверное, раза в три», — сказали жители доходного дома И. П. Павлова Яна и Антонина Штерн.

Сохранение исторического наследия уступает практичности и в соседнем здании 1913 года постройки. Здесь и металлические двери на месте исторических, и кондиционеры, и те же стеклопакеты.

Деревянные арочные окна со сложной расстекловкой — отличительная черта этого дома на Лиговском проспекте. Благодаря им еще недавно здание было похоже на старинную крепость.

Современность с легкой руки собственников не щадит ни московские дворцы, ни вековые избы. Это дом семьи партизан Губкиных в Кемерово — объект культурного наследия регионального значения внезапно оброс пластиковыми окнами и металлическими решетками.

«Задача любого собственника — следить за своей собственностью. Если ты владеешь памятником, то неизменность, его сохранность должны быть обеспечены», — сказал председатель совета Кемеровского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Роман Клепик.

А ведь менять что-то на таком фасаде без согласования строго запрещено.

«Окна, двери, балконы — это тоже фасад. Предмет охраны четко прописывает, что охраняется в объекте культурного наследия. Это могут быть не только фасады, детали фасадов, но и окна, членения окон и даже материалы», — сказал архитектор-градостроитель Илья Заливухин.

За сохранностью не только объектов культурного наследия, а просто исторических домов в Петербурге, например, следят сразу два комитета. Самовольно запрещено менять не то что цвет и ширину рам и дверей, а даже геометрию окон и расстекловку. Все новое должно быть точной имитацией исторического, до миллиметра. Если выявят нарушение — заставят вернуть фасаду исходный вид.

«Вопрос не ограничится просто штрафом, вам придется делать проект, вам придется согласовывать, вам придется демонтировать, если вы сделали неправильно. И там суммы совсем другие уже. Гораздо больше, наверное, чем 200 тысяч рублей», — сказал юрист Владимир Малашин.

Если же собственник не восстановит фасад добровольно, город заставит сделать это через суд. При этом каждый день штраф за просрочку будет расти. Звучит грозно, но, кажется, лишь на бумаге. Журналисты проверили несколько адресов, где чиновники еще три года назад признали изменения незаконными. Но и стеклопакеты, и металлические двери по-прежнему на месте. Разве что в этом доме собственник все же убрал дополнительный вход, который зачем-то прорубил в стене.

«Видимо, просто судебные приставы плохо работают, Комитет по охране памятников недостаточно, видимо, работает. Законы есть, штрафы немаленькие, но, учитывая, что никто за этим особенно не следит, получается, что кто в лес, кто по дрова», — сказал руководитель архитектурного бюро Глеб Лукьянов.

На практике же весь процесс, от выявления нарушения до его устранения, может затянуться на годы. И это еще в том случае, если кто-то пожалуется на незаконные изменения фасада. Но, как признаются в том же доме на Лиговском проспекте, вопросов по измененным историческим окнам не возникало ни разу.

«Городские власти не особо на это обращают внимание, судя по всему. Наверное, не такой значимый закон», — сказала жительница дома на Лиговском проспекте Елена.

С вопросами редакция «Известий» обратилась в профильные ведомства, но оперативно ответить там пока не смогли.

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